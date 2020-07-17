Кабмин одобрил передачу участков автодорог в Лисичанске в госсобственность

15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение “О согласовании передачи участков автомобильных дорог в г.. Лисичанске в государственную собственность”.

Об этом сообщает Урядовый портал.

Так, согласно документу, Кабмин “согласился с предложением Государственного агентства автомобильных дорог и Лисичанского городского совета о передаче участков автомобильных дорог по улицам Вокзальной (протяженностью 1,4 километра), Р. Малиновского (протяженностью 1,9 километра), Гетманской (протяженностью 0,4 километра), им. В. Сосюры (протяженностью 3 километра), Краснодарской (протяженностью 0,1 километра), Гора Попова (протяженностью 1,3 километра), Машиностроителей (протяженностью 0,8 километра), Красной (протяженностью 4,6 километра) в г. Лисичанске ( Луганская область), которые совмещаются с региональной автомобильной дорогой общего пользования государственного значения Р-66 Контрольно-пропускной пункт “Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, общей протяженностью 13,5 километра (км 165 + 300 – км 178 + 800) в государственную собственность с отнесением их к сфере управления указанного Агентства”