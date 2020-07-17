Маричка Падалко после конфуза с зубом стала героиней мировых СМИ: вот лучшие заголовки

На днях с ведущей новостей на “1+1” Маричкой Падалко произошел самый курьезный случай за 20 лет ее карьеры на телевидении. Просто во время прямого эфира у нее выпал зуб. Однако ведущая не растерялась и профессионально продолжила выпуск. После этого журналистка стала героиней не только украинских, но и мировых СМИ.

О ведущей написали такие топовые издания, как Mirror, New York Post, The Sun, а также турецкие, французские, бельгийские и мексиканские медиа. Вот, лучшие заголовки.

Британский таблоид The Daily Mirror: “Диктор новостей ловит зуб, когда он выпадает в прямом эфире и продолжает без паузы”.

Американская газета New York Post: “Ведущая новостей спокойно ловит собственный зуб после того, как он падает в прямом эфире”.

Ирландский The Sun: “Отличное спасение. Зуб телеведущей выпал в прямом эфире, но она спокойно ловит его и продолжает, как будто ничего не случилось”.

London Evening Standard: “Телеведущая Маричка Падалко сохраняет спокойствие после выпадения зуба в прямом эфире”.

Французское издание L-FRII: “Ведущая новостей теряет зуб в прямом эфире, но сохраняет спокойствие”.

Напомним, что конфуз с зубом произошел 15 июля во время утреннего эфира новостей. Ведущая призналась, что не думала, что эта неловкость будет замечена и, уж тем более, принесет ей “новую славу”. Ведь эту часть эфира, по словам Падалко, специально не выпустили в сети. Но когда видео распространили очевидцы, она очень удивилась активной поддержке.