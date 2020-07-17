На Луганщине разоблачили мошенников

Работники киберполиции в Луганской области совместно со следователями Следственного управления и сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили двух мужчин, жителей г. Северодонецк, в мошенничестве.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Мошенники действовали по “построенной” ими преступной схеме. Под легендой помощи в перечислении денежных средств из-за границы, они просили граждан предоставить им свои персональные данные и банковские карточки. После завершения процедуры перевода фигуранты обещали денежное вознаграждение в размере от 1000 до 2000 грн.

В дальнейшем фигуранты, обладая конфиденциальными данными граждан, с использованием электронно-вычислительной техники оформляли онлайн-займы.

По такой схеме обмануты 11 человек, сумма нанесенного ущерба составляет 124 000 грн.

По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты вещественные доказательства: компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.

Сегодня, 17 июля, фигурантам уголовного производства следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.