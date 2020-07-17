Как депутаты-мажоритарщики от Луганской области голосовали за укрупнение районов

Сегодня, 17 июля, Верховная Рада Украины приняла проект Постановления о создании и ликвидации районов (№3650). “За” соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Напомним, что согласно Поставлению в Украине вместо 490 районов останутся только 138. В частности, в Луганской области районы укрупнят до 8 вместо 18.

Депутаты, избранные в округах Луганской области, проголосовали следующим образом:

Кузнецов А. А. (фракция «Слуга народа») — «за»;

Лукашев А. А. (фракция «ОПЗЖ») — “против”

Гриб В. А. — (внефракционный депутат) — «за»

Вельможный С.А. (депутатская группа “Доверие”) — воздержался

Сухов А. С. (депутатская группа “Доверие”) — воздержался

Шахов С. В. (депутатская группа “Доверие”) — воздержался