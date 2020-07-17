“УЗ” возобновляет курсирование ряда пригородных поездов по территории Донецкой железной дороги

На этой неделе Укрзализныця восстанавливает курсирование 10 пригородных поездов по территории обслуживания Донецкой железной дороги. Еще два поезда – со следующего понедельника.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 16-17 июля будут курсировать такие пригородные поезда:

№7057 Лозовая – Константиновка, 12:02 – 16:22;

№6333 Лозовая – Павлоград-1, 15:15 – 16:50;

№6334 Павлоград-1 – Покровск, 17:06 – 19:36;

№6331 Покровск – Павлоград-1, 7:18 – 09:40;

№6332 Павлоград-1 – Лозовая, 10:05 – 11:47;

№6152 Чаплино – Авдеевка, 12:20 – 15:38;

№6441 Сватово – Попасная, 5:00 – 8:30;

№6442 Попасная – Сватово, 8:40 – 12:10;

№6447 Сватово – Попасная, 17:32 – 21:02;

№ 6448 Попасная – Сватово 21:50 – 1:30.

С 20 июля будут курсировать такие пригородные поезда:

№6481 Лантратовка – Кондрашевская-Новая, 13.20 – 18.50, кроме среды

№6482 Кондрашевская-Новая – Лантратовка, 7:00 – 12:50, кроме среды.

Напомним, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Следите за изменением расписания движения пригородных поездов на сайте Укрзализныци.