“УЗ” возобновляет курсирование ряда пригородных поездов по территории Донецкой железной дороги

На этой неделе Укрзализныця восстанавливает курсирование 10 пригородных поездов по территории обслуживания Донецкой железной дороги. Еще два поезда – со следующего понедельника.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 16-17 июля будут курсировать такие пригородные поезда:
№7057 Лозовая – Константиновка, 12:02 – 16:22;
№6333 Лозовая – Павлоград-1, 15:15 – 16:50;
№6334 Павлоград-1 – Покровск, 17:06 – 19:36;
№6331 Покровск – Павлоград-1, 7:18 – 09:40;
№6332 Павлоград-1 – Лозовая, 10:05 – 11:47;
№6152 Чаплино – Авдеевка, 12:20 – 15:38;
№6441 Сватово – Попасная, 5:00 – 8:30;
№6442 Попасная – Сватово, 8:40 – 12:10;
№6447 Сватово – Попасная, 17:32 – 21:02;
№ 6448 Попасная – Сватово 21:50 – 1:30.
С 20 июля будут курсировать такие пригородные поезда:
№6481 Лантратовка – Кондрашевская-Новая, 13.20 – 18.50, кроме среды
№6482 Кондрашевская-Новая – Лантратовка, 7:00 – 12:50, кроме среды.
Напомним, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.
Следите за изменением расписания движения пригородных поездов на сайте Укрзализныци.