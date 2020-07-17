Партия Вакарчука перешла в оппозицию

Партия “Голос” переходит в оппозицию к власти.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила глава партии Кира Рудык, передала “Украина 24”.

“Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять… Партия “Голос” переходит в оппозицию к существующей власти“, – сказала она.

Рудык подчеркнула, что за год работы в парламенте депутаты их фракции увидели, что “монобольшинство” изменило ценностям, которые декларировало, а президент стесняется сказать, что Россия – это агрессор.

Также, по ее словам, в украинской власти сейчас министрами назначают людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых бы ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела.

На трибуне присутствовали все депутаты фракции.

Как писал “источник”, народный депутат Украины, лидер группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук в пятницу, 26 июня, официально потерял свои полномочия нардепа Верховной Рады Украины девятого созыва.