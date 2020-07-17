На шоу Танці з зірками-2020 назвали второго звездного участника

На днях в сети началась звездная эстафета #танціззіркамиchallenge, с помощью которой участники шоу “Танці з зірками-2020” передают друг другу вызов с приглашением принять участие в проекте. Начал челлендж певец Олег Винник и передал эстафету Надежде Мейхер.

Певица приняла вызов, о чем сообщила на личной странице в Instagram. Таким образом, экс-солистка группы “ВИА Гра” стала второй участницей нового сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) 17 Июл 2020 в 2:23 PDT

“Я невообразимо счастлива снова танцевать… И особенно приятно, когда приглашают участвовать в крутейшем шоу “Танці з зірками”. В глубоком 2006 году я уже принимала участие, но… Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце… Словно все заново!!! Но теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к его величеству танцу. Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта”, – прокомментировала артистка свое участие в шоу.

Мейхер бросила вызов следующей звезде – коллеге по группе “ВИА Гра” Санте Димопулос. Примет ли певица вызов – узнаем уже очень скоро.