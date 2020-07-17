На шоу Танці з зірками-2020 назвали второго звездного участника

На днях в сети началась звездная эстафета #танціззіркамиchallenge, с помощью которой участники шоу “Танці з зірками-2020” передают друг другу вызов с приглашением принять участие в проекте. Начал челлендж певец Олег Винник и передал эстафету Надежде Мейхер.
Певица приняла вызов, о чем сообщила на личной странице в Instagram. Таким образом, экс-солистка группы “ВИА Гра” стала второй участницей нового сезона.
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“Я невообразимо счастлива снова танцевать… И особенно приятно, когда приглашают участвовать в крутейшем шоу “Танці з зірками”. В глубоком 2006 году я уже принимала участие, но… Тогда так многое не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце… Словно все заново!!! Но теперь с богатым жизненным опытом, чувствами, и безмерной любовью к его величеству танцу. Невероятно приятно стать часть команды этого удивительного проекта”, – прокомментировала артистка свое участие в шоу.
Мейхер бросила вызов следующей звезде – коллеге по группе “ВИА Гра” Санте Димопулос. Примет ли певица вызов – узнаем уже очень скоро.
- Канал “1+1” продолжает раскрывать детали нового сезона телевизионного шоу “Танці з зірками”. Недавно зрители узнали, что за судейским столом вновь встретятся балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма, а позже организаторы рассекретили имя третьего члена жюри.
- Напомним, что в прошлом сезоне “Танців з зірками” победителями стали Ксения Мишина и Женя Кот. Второе место досталось Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову, третье – Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.