На КПП “Меловое” задержали злоумышленника

В пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали преступника.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.

Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда установили, что человек находится в розыске. 30-летнего гражданина Украины разыскивали правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему».

Мужчину немедленно задержали и передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения.