Протестующих под Радой полицейские били дубинками: фото

Возле здания Верховной Рады проходит акция протеста из-за “языкового” законопроекта, который предложил нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский, там в ходе протеста произошла потасовка между протестующими и правоохранителями

Об этом сообщает “РБК”.

Правоохранители дважды за утро пытались препятствовать протестующим пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга.

Первый произошел возле небоскреба, известного как “монстр на Грушевского”, второй – на тротуаре по улице Грушевского в 50 метрах от площади Конституции.

Люди шли на митинг с атрибутикой для митинга, их встретила полиция и не пускала на площадь Конституции. Возникла толчея, пока ситуация нормализовалась.

Кроме того, около 50 участников акции пытались попасть с палками в Раду, но полиция их останавливала.

На фото с места событий видно, что полиция дубинками разгоняла протестующих, которые нарушали правила.

Ранее “источник” сообщал, что скандальный нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский попал в базу сайта “Миротворец” из-за языкового закона.

Напомним, известные украинские деятели искусства, журналисты и активисты написали открытое обращение с требованием остановить “наступление” на украинский язык и информационное пространство.