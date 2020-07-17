ВРУ проголосовала за создание новых районов в Украине: что в Луганской области. КАРТА

Верховная Рада приняла “Постановление о создании и ликвидации районов в Украине”.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Постановлением Верховной Рады Украины предусмотрено образовать:

1) 10 районов в Автономной Республике Крым: Бахчисарайский район, Белогорский район, Джанкойский район, Евпаторийский район, Керченский район, Курманский район, Перекопский район, Симферопольский район, Феодосийский район, Ялтинский район,

2) 5 районов в Винницкой области: Винницкий район, Гайсинский район, Могилев-Подольский район, Тульчинский район, Хмельницкий район,

3) 4 района Волынской области: Владимир-Волынский район, Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район,

4) 6 районов в Днепропетровской области: Днепровский район, Каменский район, Криворожский район, Никопольский район, Новомосковский район, Павлоградский район,

5) 8 районов в Донецкой области: Бахмутский район, Волновахский район, Горловский район, Донецкий район, Кальмиусский район, Краматорский район, Мариупольский район, Покровский район,

6) 4 района в Житомирской области: Бердичевский район, Житомирский район, Коростенский район, Новоград-Волынский район,

7) 5 районов в Закарпатской области: Береговский район, Мукачевский район, Тячевский район, Ужгородский район, Хустский район,

8) 5 районов в Запорожской области Бердянский район, Васильевский район, Запорожский район, Мелитопольский район, Пологовский район,

9) 5 районов в Ивано-Франковской области: Ивано-Франковский район, Калушский район, Коломыйский район, Косовский район, Надворнянский район,

10) 7 районов в Киевской области: Белоцерковский район, Бориспольский район, Броварской район, Бучанский район, Обуховский район, Переяславский район, Фастовский район,

11) 4 района в Кировоградской области: Голованевский район, Кропивницкий район, Новоукраинский район, Александрийский район,

12) 8 районов в Луганской области: Алчевский район, Довжанский район, Луганский район, Ровеньковский район, Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар)

13) 7 районов во Львовской области: Дрогобычский район, Золочевский район, Львовский район, Самборский район, Стрыйский район, Червоноградский район, Яворовский район;

14) 4 района в Николаевской области: Баштанский район, Вознесенский район, Николаевский район, Первомайский район,

15) 6 районов в Одесской области: Белгород-Днестровский район, Болградский район, Измаильский район, Одесский район, Подольский район, Раздельнянский район,

16) 4 района в Полтавской области: Кременчугский район, Лубенский район, Миргородский район, Полтавский район,

17) 4 района в Ровенской области: Варашский район, Дубенский район, Ровенский район, Сарненский район,

18) 5 районов в Сумской области: Конотопский район, Ахтырский район, Роменский район, Сумской район, Шосткинский район,

19) 3 района в Тернопольской области: Кременецкий район, Тернопольский район, Чертковский район,

20) 7 районов в Харьковской области: Изюмский район, Красноградский район, Купянский район, Лозовский район, Люботинский район, Харьковский район, Чугуевский район,

21) 3 района в Херсонской области: Генический район, Каховский район, Херсонский район,

22) 5 районов в Хмельницкой области: Дунаевецкий район, Каменец-Подольский, Староконстантиновский район, Хмельницкий район, Шепетовский район,

23) 4 района в Черкасской области: Звенигородский район, Золотоношский район, Уманский район, Черкасский район,

24) 3 района в Черновицкой области: Сторожинецкий район, Хотинский район, Черновицкий район,

25) 4 районов в Черниговской области: Нежинский район, Новгород-Северский район, Прилукский район, Черниговский район.

Согласно Постановлению, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Постановлением ликвидированы все районы в областях согласно действующего административно-территориального деления.

Постановлением установлено, что выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с пунктом 3 настоящего Постановления, не проводятся.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов в соответствии с административно-территориальным устройством, определенным настоящим Постановлением.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме пунктов 1, 3 по ликвидации и образования районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые вступают в силу после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины ( восстановление территориальной целостности Украины и восстановления полномочий органов государственной власти Украины на соответствующей территории).

Проект Постановления зарегистрирован под № 3650 .

Как видим, в Луганской области теперь будет 8 районов: