В субботу в Луганской области ожидается дождливая погода

В субботу, 18 июля, в Луганской области ожидается переменная облачность. Ночью дождь, местами сильный дождь. Днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Ночью дождь. Днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16 0 тепла, днем 25-27 0 .

по городу Луганск

Переменная облачность. Ночью дождь. Днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16 0 тепла, днем 25-27 0 .

В воскресенье, 19 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 25-30 0 тепла .