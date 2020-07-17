Jerry Heil выпустила трек “Блогер”, в котором высмеяла тему инста-зависимости

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) презентовала трек “Блогер”, в котором рассказала о зависимости от Instagram и высмеяла всех, кто живет в фейковом мире. Песня стала саундреком к новому комедийному веб-сериалу Нового канала Fake.

Премьера сингла состоялась 17 июля на всех цифровых площадках. Интересно, что на обложке трека Яна появляться с ярким макияжем, хотя в жизни не использует тональный крем, поскольку считает его “фейковой маской”.





“С одной стороны, #БЛОГЕР – высмеивание людей, которые живут для инсты. Это не обязательно блогеры! Могут быть также люди, которые насмотрелись на картинки лакшери и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны – это высмеивание стереотипа – ведь я как блогер знаю эту кухню изнутри”, – прокомментировала певица Новому каналу.

По словам Яны, эта песня родилась еще два года назад. Именно с нее и началась карьера певицы как автора собственных песен. До этого Jerry Heil записывала успешные каверы на известные хиты.

Текст трека написан на русском языке, там она вспоминает российских блогеров-милионников, таких как Настя Ивлеева, Ольга Бузова и Регина Тодоренко.