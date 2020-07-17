В Киеве простились с полковником ВСУ, воевавшим на Донбассе

В среду, 15 июля, во Владимире-Волынском после длительного лечения рака и реабилитации умер бывший полковник 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Сулимов.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Воронкова.

“02:00 ночи, морг Киевского военного госпиталя. Попрощалась. Он поехал домой. До сих пор не верю, а главное не могу понять – почему так?? Очень болит внутри, не хватает воздуха”, – говорится в сообщении.

В 11.00 началось прощание с полковником ВСУ во Владимире-Волынском на центральной площади города.

“Как-то так случилось – мы за эти годы войны не пересеклись на фронте, познакомились только уже в госпитале в июле 2019 года. Родные боролись за жизнь Сергея, мы помогали как могли. Тяжело, когда теряем лучших. На прощанье в госпитале – от собратьев только лучшие слова как о человеке и офицере и добрые и веселые воспоминания, связанные с ним”, – написала она.

Мужчина служил в волынской 51-й ОМБр. Участвовал в АТО / ООС с 2014 по 2019 годы, пока врачи не констатировали рак лимфоидной ткани.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве умер майор ВСУ, заместитель комбата 39-го батальона, который прошел Иловайский котел, Роман Богатырь.