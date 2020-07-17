Должна быть и мамой, и папой: Анна Ризатдинова рассказала о воспитании сына

Чемпионка по художественной гимнастике и финалистка проекта “Танці з зірками” Анна Ризатдинова сама воспитывает 2-летнего сына Романа. С отцом мальчика, скандальным олигархом Александром Онищенко, гимнастка развелась.

В интервью “КП” в Украине” Анна призналась, что ей нелегко самой воспитывать ребенка, поскольку приходится быть и мамой, и папой одновременно.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

“Иногда бывает очень сложно. Поэтому я хочу его отдать на какой-то вид спорта, чтобы было общение с мужчиной-тренером. А я строгая и справедливая мама, максимально должна давать сыну любовь и в то же время быть строгой. В каких-то ситуациях быть и мамой, и папой”, – поделилась 27-летняя гимнастка.

По словам Анны, она не экономит на сыне, но в то же время старается не слишком баловать его.

“Рома очень послушный, просто умничка. Я не сдерживаю себя в подарках. Все, что он хочет, я в принципе ему покупаю. Но в то же время я с ним строга, если он себя ведет неподобающим образом в обществе. Тогда уже повышаю голос”, – призналась спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 12 Янв 2020 в 8:45 PST

С отцом мальчика Анна отношения не поддерживает. “Наши дороги абсолютно разошлись. У него своя жизнь, а у меня своя”, – отметила гимнастка.

Напомним, Анна Ризатдинова родила первенца в ноябре 2017 года. Позже стало известно, что отцом мальчика стал бывший народный депутат Украины Александр Онищенко.