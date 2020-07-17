НВФ “ЛНР” узрели “опасность” в памятнике Тарасу Шевченко в неподконтрольном Луганске

Как известно, на временно оккупированной территории Луганщины оккупанты проводят “реорганизацию высшего образования”. Помимо “перепрофилирования” так называемых “вузов”, сепаратисты взялись за изменение их названий. То учебное заведение, которое находится в экспроприированных зданиях ЛНУ имени Тараса Шевченка (напомним, университет с начала боевых действий эвакуировался на подконтрольную территорию, в г.Старобельск), теперь просто “педагогический университет”. Упоминание о Тарасе Шевченко из названия тоже убрали.

Более того, оккупанты в своих пропагандистских передачах с серьезными лицами рассуждают о “целесообразности” нахождения памятника Тарасу Шевченко в центре Луганска, мотивируя это тем “что поэт никогда не был здесь и в своих произведениях Донбасс не упоминал”, и вообще он является “кумиром националистов”.

На видеосюжет “умозаключений” сепаратистов обратил внимание журналист Евгений Спирин:

“На передачу на местном отжатом ТВ пришел дядя из МГБ и сказал такое. «Пед ― это рассадник национализма, потому что имени Шевченко. А кто его создал? Националисты в 1967 году по приказу Сороса. А потом еще и памятник поставили, тому самому Шевченко. Чтоб свои шпионы националисты своих же видели и вокруг ячейки делали. Шпионские». И вот теперь у «педухи» название имени Шевченко забрали, контру всю раздавили, ячейки, видимо, арестовали, парты обоссали, а кафедры подожгли. Но самый фейспалм ― это то, что памятник Тарасу на Дураковке, где собирался Евромайдан, переносят. А куда? Правильно, в Камброд. К памятнику «девушке с веслом». Потому что правильно, нечего тут свои памятника рассаднические ставить по центрам молодых республик.

Ох. Осталось посреди Луганска поставить памятник Плотницкому и Болотову, а вместо голов им куриные бошки. В знак дружбы и преемственности с соседней ордой. Главное, что даже ватные студенты слегка охуевают от такой политики «молодой Швейцарии». Они Украину не любят, но никак не поймут: «А Тараса-то за что?» А за то, ребята. Назвался элэнэрией ― полезай на кукан”, – прокомментировал видео журналист.

Смотреть видео с 26:16:

Памятник Тарасу Шевченко – памятник монументального искусства местного значения в Луганске на площади Героев Великой Отечественной войны в центре города. Автор памятника – скульптор Иван Чумак .

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру высотой 5,5 м и весом 5 т. Скульптура по замыслу автора монумента изображает Тараса Шевченко в возрасте 40-45 лет. Памятник был отлит на Киевском художественно-промышленном комбинате.

Скульптура была установлена 22 мая 1998 года в дни всеукраинского праздника в честь поэта «В семье вольной, новой».

Памятник считался традиционным местом проведения акций луганских патритов.