В районной больнице Попасной продолжаются ремонтные работы

Сегодня, 17 июля, председатель Попаснянской райгосадминистрации Роман Власенко посетил районную больницу, где совместно с директором медицинского учреждения Александром Ковальчуком ознакомился с ходом капитального ремонта для будущего кабинета компьютерной томографии.

По планам директора в отремонтированном помещении будет располагаться не только кабинет КТ, но и прачечная. Сейчас прачечная находится на первом этаже больницы, ее перемещение в другое здание в будущем позволит сделать там полноценное отделение неотложной помощи.

Также глава района осмотрел проведение ремонта в хирургическом отделении и ознакомился с работой нового иммуноферментного анализатора, которым определяют наличие антител к коронавирусной инфекции. ИФА-тест показывает переболел ли человек COVID-19 или болеет.