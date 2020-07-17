На Луганщине количество подтвержденных случаев COVID-19 перевалило за 100

За последние сутки лабораторно подтвержден COVID-19 еще у 2-х жителей Луганской области.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

В Новопсковском районе положительный тест обнаружен у больного пневмонией, в г. Северодонецке – у ребенка (7 лет) при обследовании перед плановой госпитализацией. Эпидемиологическое расследование по этим случаям продолжается.



Всего, по области, подтвержден 101 случай инфицирования, в т.ч. 9 у детей. Выздоровели, на сегодня, 80 человек, в т.ч. 6 детей. Продолжают лечение 20 человек, из них в стационарах – 9, амбулаторно – 11.