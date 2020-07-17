Предпринимательница из Луганщины делает невероятно реалистичные скульптуры животных. ФОТО

Екатерина Макогон из Лисичанска Луганской области. Предпринимательница десять лет создает мягкие игрушки. Сейчас успешно продает их через онлайн платформы за рубежом.



С мая при содействии Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” Екатерина участвует в программе менторской поддержки малого бизнеса. Сейчас разрабатывает учебные курсы для тех, кто хочет научиться шить такие игрушки, сообщает пресс-служба проекта.

Создавать “как живых” волка, лису и тигра Екатерина начала десять лет назад. Психолог по специальности, Екатерина училась в местной школе искусств, имеет художественное образование. Но к этому пробовала себя в разных техниках – рисовала витражи, украшала предметы. Постепенно пришла к тому, что ей интересно повторить по фото “портрет” домашнего животного.

“Витражи нельзя было переслать клиентам, а местных заказов не было. Я решила создавать мягкие игрушки. Первую создала мужу на день рождения. Это был портрет нашей собаки. Выставила в социальных сетях, с этого начались заказы на других животных “, – говорит Екатерина Макогон.

Сейчас мастерица создает реалистичные скульптуры животных – они такого размера, как в природе, сохранены все пропорции.

Екатерина тратит иногда целый месяц на создание такой игрушки. Всегда делает индивидуальную выкройку, разрабатывает каркас, закупает в Германии искусственный мех с аэрографией для будущей скульптуры – так ее работа выглядит максимально реалистично. Некоторые заказы делает из фотографий животных, иногда сама ищет образ, чтобы показать клиентам свои возможности.

“Моя работа кропотливая, на создание одной скульптуры уходит от недели до месяца. Поэтому они стоят дорого. Мои основные заказчики – европейцы и американцы. Такими скульптурами они украшают свои дома, есть коллекционеры, которые собирают такие игрушки. Можно также в торговых центрах поставить “, – рассказывает Екатерина.



Такая скульптура животного стоит в 1000 евро. Чтобы продать ее, Екатерина использует различные техники онлайн продаж.

“Я веду свой блог, работаю с дистрибьюторами, блогерами, размещают свои работы на Etsy. Сейчас планирую выйти с ними на украинские маркетплейсы, хочу, чтобы о моих игрушках знали и в Украине, чтобы мои скульптуры украшали крупные торговые или развлекательные центры в нашей стране “.



Сейчас вместе с ментором проекта USAID Еленой Набоковой предпринимательница разрабатывает видеокурс для тех, кто хочет заниматься создания эксклюзивных игрушек. Просчитывает финансовый план, ведь важно продать этот курс заинтересованной аудитории.

“Мое дело выросло из хобби в бизнес. Я люблю то, чем занимаюсь. Предпринимательство для меня – это о свободе, ведь только я решаю, что и когда делать. И это вдохновляет меня к творчеству. Сейчас хочу масштабировать свое дело, понять, куда и как мне двигаться дальше. Надеюсь, эта программа менторской поддержки от проектов USAID мне поможет в этом “, – делится предпринимательница.

Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на Востоке Украины предоставляет проект USAID в рамках информационной кампании “Восток экономических возможностей”. Кампания призвана привлечь внимание всей Украины к потребностями и возможностями Востока, ведь еще никогда в регионе не было столько инициатив, призванных улучшить уровень жизни населения, развивать бизнес в перспективных отраслях экономики, восстанавливать инфраструктуру. Еще никогда не было столько проектов, готовых привлекать инвестиции и помогать стать региона сильным, креативным и привлекательным для работы и жизни.