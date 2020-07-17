Экс-начальник полиции Запорожья Олег Золотоноша задержан в Киеве за пьяную езду: видео

Бывшего начальника полиции г. Запорожье полковника полиции Олега Золотоношу задержали в Киеве пьяным за рулем.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Леха Херсон, опубликовав видео допроса Золотоноши работниками полиции в участке.

“Хочу отметить, что в таком состоянии он был за рулем автомобиля. Что могло случиться, если бы его не остановили, страшно подумать. И это после того, как в Киеве погибла целая семья из-за пьяного быдла!”, – написал активист.

Также автор видео поблагодарил и выразил уважение сотрудникам полиции, которые, несмотря на звание и огромный авторитет данного полковника, действовали в соответствии с полномочиями.

Как известно, Олег Золотоноша возглавлял запорожскую Нацполицию с 2017 по 2018 год. До назначения работал проректором Днепропетровского университета МВД. Фигурировал в деле о массовой фальсификации полицейскими уголовных дел для повышения раскрытия преступлений, но все обвинения опровергал.

Как сообщал “источник”, в ночь на 17 июля в Ужгороде произошло серьезное ДТП – там столкнулись автомобиль BMW и карета “скорой помощи”, в результате которой получили травмы четыре человека. За рулем BMW находился известный в городе налоговик Сергей Бенца, который является зятем бывшего заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча.