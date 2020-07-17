В сети рассказали, что сейчас происходит на КПП «ДНР»

Сегодня члены НВФ «ДНР» в очередной раз открыли «гуманитарный коридор» через подконтрольный им КПВВ «Еленовка». Как и ранее, выехать из ОРДО можно, только имея на руках паспорт с пропиской на территории, контролируемой украинскими властями. Въехать обратно только с разрешения «штаба по коронавирусу».

Об этом передает ДонПресс



Работа КПВВ запланирована с 09:00 до 18.00. В соцсети очевидцы сообщают, что очереди на пункте пропуска практически нет и предполагают, что причиной тому условия пропуска: