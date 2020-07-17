«Не спешите ехать»: жители Седово рассказали о новых проблемах на «курорте ДНР»

Телеграмм-канал «Седово-онлайн» сообщает, что «власти» неподконтрольного Украине Седово Донецкой области 16 июля удивили «нововведением».

Об этом пишет Донпресс

Так на блокпостах на въезде в город члены НВФ неожиданно начали разворачивать людей, которые не внесены в «списки»:

Ресурс пишет:

«Что ни день, то веселее и веселее жить в нашем Гондурасе.

Настроение у власти меняется как погода. Вчера до обеда пропускали всех, а потом видимо солнышком напекло и решили, что хватит. Пока Моргун на центральном телеканале страны рассказывает о свободном проезде в Седово, на блокпосту разворачивают людей обратно, если нет в списках. Так что, не спешите ехать, тем более погода пока испортилась».