В мире поставлен новый коронавирусный рекорд

16 июля во мире зарегистрировали 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Worldometers.

За сутки в США подтвердили 73 тысячи новых больных, в Бразилии – почти 44 тысячи, в Индии – 35, 5 тысяч, в Южной Африке – более 13 тысяч, в Колумбии – 8 тысяч, в России – 6,4 тысячи, в Мексике – более 6 тысяч.

В этот же день от осложнений коронавируса умерли 5736 человек. В частности, в Бразилии зафиксировали 1299 смертей, в США – 962, в Индии – 680, в Мексике – 579, в Южной Африке – 216.

Всего за время пандемии зарегистрировали 13 миллионов 937 тысяч случаев заражения, из которых почти 592 тысячи – летальные. Сейчас вылечились 8 миллионов 268 тысяч больных.

Как известно, 10 июля в мире обнаружили почти 237 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом – этот показатель был наибольшим за время пандемии.

Как сообщал “источник”, в Украине продолжает расти число больных коронавирусом. Так, за сутки, 15 июля, число инфицированных стало больше на 848 человек.