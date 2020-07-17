“Секретные материалы”: Ирина Верещук “пол Равы продала”

Кандидатом на должность городского головы Киева от партии “Слуга народа” на очередных выборах в местные советы, которые назначены на 25 октября, стала Ирина Верещук.

В программе “Секретные материалы” выясняли, кто такая Ирина Верещук и чем она известна.

Ирина Верещук начала свой путь в политику на должности городского голоса города Рава-Русская Львовской области. Однако никто из бывших коллег руководительницы города среди депутатского корпуса не захотел охарактеризовать экс-градоначальницу.

“Я лучше промолчу”, – в унисон говорили депутаты городского совета.

Нынешний городской председатель Равы-Русской Николай Зинько возглавил город сразу после Ирины Верещук.

“Город был не в лучшем состоянии”, – Зинько был немногословен.

Оказывается, что Верещук не дождалась окончания своей каденции и ушла с должности за три месяца до очередных выборов. И причиной такого решения, очевидно, стал земельный скандал.

“Раздавался большой жилой скандал, почти 400 земельных участков. И документацию разрабатывал родственник Ирины Верещук за сумму, которая была выше рыночной”, – пояснил Зинько.

Местные жители не скрывали своего разочарования управлением Верещук и ее походом на Киев.

“Даже не хочу вспоминать. Она пол Равы продала”, “Доброго о Верещук не помним”, “Я бы киевлянам не советовала этого делать. Пусть они придут в себя и хорошо подумают”, – рассказали местные жители Равы-Русской.

Как сообщал “источник”, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября.