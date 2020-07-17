Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: не спешите принимать решения

Астрологи предупреждают, что решения, принятые 17 июля, могут иметь не всегда положительные последствия, а потому советуют воздержаться от поспешных действий. В этот день мы будем склонны приписывать себе больше преимуществ, чем у нас есть на самом деле, хвастаться даже самыми скромными достижениями и выпячивать свою персону, что не принесет должных результатов.

Об этом пишет ТСН.

Овен (21.03 – 20.04)

Общение с начальством сегодня положительного результата не даст, поэтому его стоит отложить на другое время, а еще лучше вообще не попадаться ему на глаза.

Телец (21.04 – 21.05)

Силы в этот день рекомендуется тратить экономно, иначе их может не хватить даже на самые важные дела, так что распыляться на второстепенные задачи не стоит.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Несмотря на плотную занятость на рабочем месте, постарайтесь найти время для собственного дома – наведите порядок в шкафах, приготовьте обед на несколько дней, займитесь любимым делом.

Рак (22.06 – 22.07)

День, когда крайне важно соблюдать умеренность во всем – чрезмерная активность в любой сфере может негативно сказаться на самочувствии и даже привести к нервному срыву.

Лев (23.07 – 21.08)

Тщательно взвешивать свои слова и поступки важно в любой день, но в нынешний – особенно, неосторожность и опрометчивость может очень дорого вам обойтись.

Дева (24.08 – 23.09)

Сегодня не стоит принимать серьезные решения: поскольку вам не удастся просчитать все важные факторы, велик риск ошибки, поэтому лучше перенести важный выбор на другой день.

Весы (24.09 – 23.10)

Общение с любимым человеком чревато конфликтами, поэтому будет лучше, если вы сократите его до минимума – не стоит рисковать своими чувствами из-за ничего не значащих вопросов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Общаясь с родственниками – особенно пожилыми – важно проявлять терпение и понимание того, что другие люди, несмотря на степень родства, имеют право на свое мнение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В профессиональном плане спешка недопустима – она может привести к серьезным ошибкам, которые впоследствии придется долго и упорно исправлять.

Козерог (22.12 – 20.01)

Мотовство, к которому вы сегодня будете склонны, конечно же, не доведет вас до полного разорения, но кошелек существенно опустошит, так что рекомендуется включить режим разумной экономии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Чередуя режим труда и отдыха, не забывайте о своем любимом занятии – оно станет для вас самым лучшим релаксом, поэтому важно включить его в распорядок дня.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Осознавая свое профессиональное превосходство, не торопитесь демонстрировать его начальству и коллегам – они могут счесть такое поведение зазнайством.

Как сообщал “источник”, астролог Павел Глоба составил гороскоп до конца июля и рассказал, какие знаки Зодиака ждет фантастический успех и везение во всех делах.