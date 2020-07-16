Зеленский рассказал в Раде об агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете: в этой речи Зеленский, кроме прочего, упомянул об агрессии России в отношении Украины,сообщает сайт главы страны.

“Тысячелетняя украинская история знает немало документов, которые стали фундаментальными для создания Украинского государства. И Декларация о государственном суверенитете Украины, без сомнения, – один из них. Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости Украины. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство“, – сказал Зеленский.

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Он добавил, что 16 июля 1990 года стало историческим днем. Тогда Декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Президент отметил, что они были из разных регионов Украины, из разных партий, с разными взглядами, но – с единой целью.

После этого Зеленский перешел к сегодняшним реалиям.

“Обратите внимание, никто не “заваливал” декларацию, предлагая восемь тысяч поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался “сбить” ее через Конституционный Суд“, – сказал он.

Президент подчеркнул, что принятие декларации – это акт невероятного единения политиков ради воли народа и большой государственной цели.

“Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизни наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желанного мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге“, – добавил он.

Зеленский сказал, что мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории и “веру в правду и справедливость”.

“Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад … Для этого я не устану призывать всех нас к настоящему единству. Потому что лишь в нем – наша сила и победа. Потому что лишь в нем – Украина”, – заявил глава страны.

Он призвал прекратить ссоры и раздор и объединиться.

“Довольно ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту.О единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта. И моя цель. Уверен, что и ваша тоже“, – резюмировал Зеленский.

Как сообщал “источник”, украинские общественные, политические и экономические деятели объединись в “Инициативу 16 июля”, призвав украинское общество к национальному диалогу для решения проблем Украины.