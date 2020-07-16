“Теперь победит Кличко”: Верещук высмеяли в сети

Кандидатом на пост городского главы Киева от партии “Слуга народа” стала Ирина Верещук. В сети разразились сарказмом по этому поводу.

“источник” собрал реакцию соцсетей на выдвижение Ирины Верещук.

В целом пользователи негативно отреагировали на ее участие в выборах городского главы столицы в качестве кандидата и предположили, что теперь победителем станет действующий мэр Виталий Кличко.

“Верещук пригласила Кличко на дебаты. После них, над Кличко перестанут ржать и поймут, что он опытный, системный политик“, – написал в Facebook блогер Назар Приходько.

Еще одна пользовательница написала, что Верещук год была мэром города Рава-Русская во Львовской области и ничего хорошего, кроме роста благосостояния самой Верещук, из этого не получилось.

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что у Верещук крайне мало шансов сесть в кресло мэра Киева.

А тем временем главный редактор интернет-издания “Гордон” Олеса Бацман в эфире “источник TV” заявила, что проигрыш Ирины Верещук на выборах мэра Киева будет проигрышем Владимира Зеленского.