Ирина Верещук идет в мэры Киева от “Слуги народа”: итоги праймериз

По результатам праймериз в партии “Слуга народа”, кандидатом на пост городского главы Киева от партии стала Ирина Верещук.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

“Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом и идёт на выборы мэра Киева от “Слуги народа“, – сказано в сообщении

Результаты голосования:

Ирина Верещук – 87

Александр Дубинский – 41

Николай Тищенко – 30

Дмитрий Гурин – 15

Александр Качура – 3

Как сообщал “источник”, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября.

При этом местные выборы 2020 года рискуют стать самыми непредсказуемыми за всю историю независимой Украины. Партия власти идет на эксперимент, который может добавить хаоса на избирательных участках и в работе комиссий. Журналист “источника” Максим Мухин узнавал, почему предлагаемые изменения в Избирательный кодекс могут навредить избирательному процессу.