Рада изменила Избирательный кодекс: в чем суть нововведений

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства (№3485). За это решение проголосовали 308 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Перед голосованием за закон депутаты предусмотрели в нем значительное количество неучтенных ранее комитетом поправок.

Об этом пишет УНИАН.

В чем заключаются изменения в кодекс

Законом в Избирательном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что общегосударственные и местные выборы могут быть очередными или внеочередными.

Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины, за исключением ограничений, установленных законом. Внеочередные местные выборы проводятся в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления и / или сельских, поселковых, городских голов. Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год – в день проведения очередных местных выборов – последнее воскресенье октября 5-го года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов избранных на последних очередных местных выборах.

Подсчет голосов не только вручную

Центральная избирательная комиссия может принять решение о внедрении инновационных технологий, технических и программных средств при организации и проведении выборов в форме проведения эксперимента или пилотного проекта по голосованию избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств (машинное голосование); проведению подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов; составлению протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием информационно-аналитической системы.

Эксперименты или пилотные проекты проводятся на определенных ЦИК отдельных избирательных участках с проведением выборов на этих избирательных участках. В случае подачи в избирательные комиссии документов, предусмотренных настоящим Кодексом, через электронные сервисы такие документы должны соответствовать требованиям законов Украины “Об электронных документах и электронном документообороте” и “Об электронных доверительные услуги”.

Денежный залог за кандидата

Денежный залог вносится партией, выдвинувшей кандидата на пост президента, или лично кандидатом на пост президента, выдвинутым путем самовыдвижения, в безналичной форме одним платежом на специальный счет ЦИК (после начала избирательного процесса и до подачи документов в ЦИК для регистрации) в размере 650 минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса).

Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты, после начала избирательного процесса и до подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты одним платежом вносит в безналичной форме на специальный счет ЦИК денежный залог в размере 1 тыс. минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса).

Избирательная квота

Законом также устанавливается, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равной или превышающей 25% размера избирательного квоты, размещаются в начале территориального избирательного списка соответствующей организации партии по убыванию количества голосов избирателей, поддержавших подходящего кандидата в депутаты. При равном количестве голосов, кандидаты размещаются в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов. После кандидатов в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равной или превышающей 25% размера избирательной квоты, в территориальном избирательном списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

Также устанавливается, что в избирательном бюллетене в одном ряду, поочередно слева направо отмечается: определенный жеребьевкой номер каждой организации партии; полное название соответствующей организации партии, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, включенного в единый избирательный список под первым номером без указания номера; два квадрата: пустой квадрат для волеизъявления относительно организации партии и квадрат с нанесенным трафаретом для волеизъявления относительно кандидатов, включенных в соответствующий территориальный избирательный список организации партии; избирательный список с фамилиями, инициалами всех кандидатов и их порядковыми номерами трафаретной форматом сверху вниз, по которым они включены в соответствующий территориальный избирательный список организации партии в две колонки.

Усиление ответственности за фальсификацию голосов и подкуп избирателей

Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях, в частности, устанавливается, что проведение предвыборной агитации, агитации за референдум лицом, участие которого в агитации запрещено законом, проведение агитации вне сроков или в местах, запрещенных законом, проведение агитации в формах и средствами, противоречащих Конституции или законам Украины, или иное нарушение установленных законом ограничений относительно ведения агитации – влекут за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Предоставление избирателям, участникам референдума денежных средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров (кроме материалов агитации, определенных законом), льгот, преимуществ, подарочных сертификатов, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов при условии, что их стоимость не превышает 0,06 необлагаемого минимума доходов граждан, сопровождается предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах, – влекут за собой наложение штрафа от 200 до +300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

Устанавливается, что публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов своего волеизъявления путем демонстрации бюллетеня в помещении для голосования влечет за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 5 тыс. 100 грн). Повреждения, сокрытие, уничтожение избирателем, участником референдума своего избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме, или вынесения его за пределы помещения для голосования влекут за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн).

В Уголовном кодексе Украины, в частности, определяется, что препятствование свободному осуществлению избирателем, участником референдума своего избирательного права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, процесса референдума, инициативной группы референдума, комиссии по референдуму, члена избирательной комиссии , члена инициативной группы референдума, члена комиссии по референдуму или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий или осуществлении своих прав в сочетании с обманом или принуждением, наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Этим законом также вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины и в ряд законов, в частности “О местном самоуправлении в Украине”, “О службе в органах местного самоуправления”, “О статусе депутатов местных советов”, “О Центральной избирательной комиссии”, ” О Государственном реестре избирателей”, “О выборах народных депутатов Украины”, “О предотвращении коррупции” и “О государственной службе”.

Когда изменения вступят в силу

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Предполагается, что правительство не позднее чем за 90 дней до дня очередных местных выборов 2020 года должно подать в ЦИК соответствующее решение об определении административных центров территориальных общин и утверждении территорий территориальных общин для принятия ЦИК решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин.

ЦИК должна обеспечить образование территориальных избирательных комиссий для проведения в 2020 году очередных и первых местных выборов в порядке и сроки, предусмотренные Избирательным кодексом Украины для образования территориальных избирательных комиссий на очередных местных выборах.

С целью обеспечения надлежащей организации и проведения в 2020 году местных выборов в городских территориальных общинах, территории которых утверждены Кабинетом министров на основании этого Закона, соответствующие городские советы городов, определенные административными центрами городских территориальных общин, должны решить вопрос о пересмотре границ существующих районов в городе (в городах с районным делением) и подать соответствующие решения ЦИК не позднее чем за 60 дней до дня местных выборов в 2020 году.

Среди прочего, устанавливается, что принципы образования территориальных избирательных округов не применяются в городах с количеством избирателей 2 млн и более человек.

Как сообщал “источник”, Верховная Рада Украины на своем заседании в четверг, 16 июля, поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.

Также Верховная Рада во время заседания 16 июля проголосовала за назначение Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета.