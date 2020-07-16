Звезда “Капитана Америки” записал видео для 6-летнего героя, который спас сестру от собаки и пострадал

Актер Крис Эванс, сыгравший супергероя Капитана Америку в серии одноименных фильмов Marvel, записал короткое видео для первоклассника Бриджера Уолкера, в котором назвал мальчика настоящим героем.

9 июля школьник закрыл собой младшую сестру от большой соседской собаки. Игнорируя полученные раны, Бриджер сумел отогнать пса и забрал сестренку домой. Позже врачи наложили ему 90 швов. Как только эта история попала в СМИ, Крис Эванс записал юному герою короткое видео. Им на личной странице в Инстаграм поделилась мать парня Николь Уолкер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikki Walker (@nicolenoelwalker) 15 Июл 2020 в 4:36 PDT

“Привет, Бриджер! Капитан Америка здесь, как ты там? – обратился к мальчику актер. – Я прочитал твою историю и узнал, что ты сделал. Позволь мне сказать вот что: ты – настоящий герой. То, что ты сделал, – очень храбрый поступок. Твоей сестре очень повезло, что у нее есть такой брат”.

В комментариях под этим видео отписался еще один “Мститель” – актер Марк Руффало, сыгравший Халка: “Люди, которые ставят безопасность других выше своей, – самые героические и вдумчивые […] Я искренне уважаю тебя и восхищаюсь твоей смелостью. Настоящая смелость – не унижать других людей, не бить их, не выдавать себя за крутого парня. Настоящая смелость – это знать, как поступить правильно, даже если это причинит тебе боль. Ты круче многих людей, которых я видел или знал”.

Не прошла новость и мимо актрисы Энн Хэтэуэй. Звезда фильма “Стажер” опубликовала фото брата и сестры на своей странице в Инстаграм, сопроводив коротким комментарием: “Я не из Мстителей, но узнаю героев, если вижу их. Я могу только надеятся, что у меня будет хотя бы половина твоей храбрости, Бриджер. Желаю тебе скорейшего выздоровления”.