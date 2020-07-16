Даша Астафьева вместе с украинской группой выпустила клип, который вернет вас во времена “Территории А”

Украинская певица и модель Даша Астафьева записала с группой “Курган и Агрегат” дуэтную песню “Талісман” и снялась в клипе на этот трек. Видео возвращает в 90-е, когда все с нетерпением ждали выхода передачи “Территория А”.

В ролике показаны танцевальные движения, характерны для того времени. А певица появляется в кадре с пышной прической, которая была особенно популярной в 90-е годы.





“Желаем каждому из вас найти талисман, который будет вести вас по жизни к чему-то лучшему! И не важно, будь то брелок или кулон, или вообще человек, главное чтоб помогало и не терялось”, – гласит подпись к видео.

Отметим, что это не первая совместная работа певицы и рэперов. Астафьева снималась в роликах ребят на песню Gabeli и “Учителька”.