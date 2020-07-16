Заслуженный артист Украины Юрченко признался, что вынужден работать в такси

Заслуженный артист Украины Юрко Юрченко, некогда звезда “Території А”, признался, что последние несколько месяцев из-за отсутствия концертной деятельности вынужден подрабатывать в такси.

В связи с этим на личной странице в Фейсбук певец обратился к президенту Владимиру Зеленскому и потребовал отменить карантинные ограничения на проведение концертов.

Юрко ЮрченкоФото: facebook.com/Yurcash

“Все работает в обычном режиме: метро, ночные клубы, казино, рестораны, торговые центры, вечеринки депутатов. Все, кроме КОНЦЕРТОВ!!! – возмутился он. – Никто ваших тупых рекомендаций уже не соблюдает”.

По словам Юрченко, кроме советов мыть руки и соблюдать дистанцию власти так и не предложили каких-либо решений ситуации. “Это единственное, чего мы достигли без вас, потому что тупо боялись, и это действительно единственное, что защищает в такой ситуации”, – добавил артист.

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Свой пост Юрченко подытожил следующим вопросом к властям: “Так какого ..я я, Заслуженный Артист Украины, работаю уже три месяца таксистом?!”

В комментариях фолловеры поддержали артиста, но не сразу поверили словам о такси. В ответ на это Юрченко охотно согласился назвать службы, в которых подрабатывает.