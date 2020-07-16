“Мышиная возня”: волонтер не видит предпосылок для выхода Украины из “Минска”

Известный украинский волонтер Юрий Касьянов считает, что предпосылок для того, чтобы Украина вышла из переговоров в минском формате, нет.

Об этом он рассказал во время чата на Главреде, отвечая на вопрос, будет ли расширен переговорный процесс по Донбассу за счет США, если Украина выйдет из минского процесса.

“Прежде всего, не вижу предпосылок для выхода Украины из «минского процесса». Потому что ни прежняя власть, ни нынешняя не хотят делать каких-либо резких телодвижений. Да и никто на Западе такого шага Украины не поддержит.

Потому все заявления, звучащие в Украине, о том, что это возможно – всего лишь «мышиная возня», эти заявления ничего не стоят и не значат. Общество может долго обсуждать подобные заявления, но потом все равно забывает о них”, – отметил Юрий Касьянов.

Он также считает, что у США нет причин более “основательно” принимать участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Кроме того, я не вижу причин, чтобы США участвовали в наших переговорных процессах более глубоко. И дело не только в Трампе и его изоляционистской политике, ведь Штаты уже не рассматривают, как «всемирного жандарма», «гаранта прав и свобод», «гаранта демократии во всем мире». Само американское общество и американские элиты устали от экспансии, хотят отдохнуть, накопить силы и «жирок». Влезать в очередные дрязги им совершенно ни к чему.

Убежден, что Трамп с Путиным давно договорились о том, что есть какие-то зоны, куда ни один, ни другой не суется. В частности, думаю, они договорились, что Трамп не лезет в дела Путина, а дела Путина в Украине очень глубоки, а Путин в ответ не суется в дела Америки, и все довольны существующим положением.

Так что не думаю, что США нас спасут. Украину можем спасти только мы сами”, – резюмировал Юрий Касьянов.