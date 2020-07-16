Изменятся ли тарифы на электроэнергию для населения? Ответ ООО “ЛЭО”

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11 июля на заседании пересмотрела тариф на услуги по передаче электрической энергии и тариф на услуги по диспетчерского (оперативно-технологического) управления НЭК «Укрэнерго».

Старобельская “Телегазета” обратилась за комментарием по этому поводу в пресс-центр ООО “Луганское энергетическое объединение”.

Спикер энергокомпании Юлия Рыбак отметила, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей и юридических лиц останутся неизменными, а указанная выше новость касается только «Укрэнерго».

До конца года для бытовых потребителей будет действовать тариф: за первые 100 кВт – по 0,9 грн (90 грн за 100 кВт), свыше 100 кВт – 1,68 грн за 1 кВт.