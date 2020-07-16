Пугачева вдруг появилась в TikTok, вот только автору видео досталось за тайную съемку

В социальной сети TikTok появилось первое видео с Аллой Пугачевой. Правда, ролик выложила не сама примадонна, а ее близкий друг Игорь Гуляев.

На кадрах ролика певица и дизайнер сидят в шоуруме. Гуляев попытался заснять артистку на камеру, однако та оказалась не слишком рада затее. “Попытался снять и тут же получил!”, – написал он. Аналогичное видео модельер выложил и в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial) 14 Июл 2020 в 10:20 PDT

Пугачева запечатлена в белых укороченных брюках и блузе пудрового оттенка. Молодежный образ дополнили кеды в тон верха и пышная прическа. Поклонники артистки поблагодарили дизайнера за ролик, а также отметили, что Алла Борисовна помолодела и ей очень идет такой стиль.

“Она тут вообще 20-летняя”, “Красотка”, “На стиле”, “Ох и не любит она, когда без разрешения”, “Божественная Аллочка”, “Спасибо, что хоть немного засняли. Какая она красивая”, – пишут комментаторы.