На Луганщине пожар на зерновом складе элеватора уничтожил склад и оборудование. ФОТО

С начала 2020 года на объектах сбора и хранения зерна в Белокуракинском районе произошло три пожара.

Об этом со ссылкой на Белокуракинский МРО ГУ ГСЧС в Луганской области сообщает газета “Життя Білокуракінщини”.

Так, из-за человеческой неосторожности, 5 марта в селе Нещеретово произошел пожар на складе СООО «Виктория». Пожаром было уничтожено зерновой состав, оборудование и семена подсолнечника около 359 т. Материальный ущерб в результате данного пожара составил 1,5 миллиона гривен.



Следующий пожар произошел во время уборки урожая 6 июля на поле пшеницы ЧАО «Агротон» отделения «Тимошино». Во время транспортировки зерна по полю произошло возгорание в тракторе с последующим распространением пожара по полю. Вследствие данного пожара было уничтожено и повреждено 10 гектар озимой пшеницы, 2 трактора и полуприцеп. Прямой ущерб от пожара составил около полутора миллиона гривен.

А последний пожар произошел 14 июля в зерновом составе Филиала АО ГПЗКУ «Солидарненский элеватор». Во время пожара был уничтожен склад на площади 1200 квадратных метров и оборудование. Ущерб от пожара составляет 1,2 миллиона гривен.

Для тушения вышеупомянутых пожаров, кроме пожарной техники Белокуракинского района дополнительно привлекалась пожарная техника соседних районов.

“В настоящее время государственный надзор в сфере пожарной и техногенной безопасности Белокуракинского района очень обеспокоен противопожарным состоянием объектов сбора, хранения и переработки урожая, а также резким ростом количества пожаров на сельскохозяйственных объектах. В связи с чем обращаем внимание руководителей сельхозпредприятий, объектов хранения и переработки зерна на безусловное выполнение и соблюдение правил пожарной безопасности”, – сказано в сообщении.



