Эксклюзивные фото митинга под Радой против законопроекта Бужанского о языке

В четверг, 16 июля, под стенами Верховной Рады прошла акция протеста, на которой собрались противники законопроекта о языке, который предусматривает русификацию украинских школ.

“источник” публикует эксклюзивные фото митинга.

Выйти на акцию протеста украинцев призвала оппозиция, в частности партия “Европейская солидарность”, они установили сцену перед Радой с которой координировали акцию..

Участники принесли с собой баннеры, на которых призвали руководство страны “не трогать украинский язык” и не принимать скандальный законопроект, предложенный нардепом от “Слуги народа” Максимом Бужанским.

На площади собрались сотни украинцев, многие с флагами, банерами. плакатами.

На фотографиях видно, что практически все участники акции носят защитные маски, что требуется нормами карантина. Некоторые вместо масок закрыли лицо платками.

Ранее “источник” сообщал, что скандальный нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский попал в базу сайта “Миротворец” из-за языкового закона.

Напомним, известные украинские деятели искусства, журналисты и активисты написали открытое обращение с требованием остановить “наступление” на украинский язык и информационное пространство.