Пузанов из ОПЗЖ засветил переписку в Раде: получал команды

Народный депутат Александр Пузанов из фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” засветил переписку в Верховной Раде.

Смартфон Пузанова попал в объектив фотокорреспондента “источника” Александра Гончарова.

Судя по переписке, Пузанов 16 июля на заседании Рады получал команды от своего помощника Максима Макушинского, за какие законопроекты голосовать, а за какие – нет.

Так, помощник нардепа определил законопроекты, за которые Пузанов должен отдать свой голос.

“605 (регистрационный номер законопроекта – “источник”) можно поддержать, ничего плохого нет. 1329 – нельзя, 1497 – “против”, 1507 – “против”, 105 – “за”, – руководил Макушинский.

На вопрос Пузанова по законопроекту №1398, Макушинская тоже дал “добро”.

“2456 – на рассмотрение фракции, мне кажется можно, 1645 – можно не поддерживать. 426 – “за”, – направил помощник своего шефа.

Как сообщал “источник”, народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива попал в объектив фотокамер, когда в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени “Яна Блядинская”. В переписке нардеп перечислил расходы на ребенка, фото которого получил.