Скандальный украинский артист признался, что болен СПИДом

Заслуженный артист Украины, аккордеонист Игорь Завадский, которого ранее обвиняли в растлении малолетних, признался, что врачи диагностировали у него 4-ю стадию СПИДа.
Об этом Завадский написал на личной странице в Фейсбук, попросив подписчиков о финансовой поддержке. К своему посту аккордеонист добавил фото из клиники, куда угодил с подозрением на коронавирус. Проведя все необходимые обследования, врачи озвучили диагноз посерьезнее.
Игорь Завадский
“Ковида нет, тест отрицательный […] Пришел другой тест – у меня еще и 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7-8 лет назад”, – написал он.
Артист предположил, что СПИДом его могли заразить в тюрьме, где с 2014 года он начал отбывать свой 13-летний срок, назначенный судом в июле того же года за развращение несовершеннолетних: “Я был в тюрьме. При поступлении брали тест на ВИЧ, дважды у каждого. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ в СИЗО”.
Врачи начали лечение Завадского. “Семь капельниц в день с сильнейшим антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается”, – продолжил он. При этом музыкант уточнил, что этой весной похудел на 10 кг.
- Напомним, ранее Игоря Завадского обвиняли в развращении несовершеннолетних учеников в периоде с 2009 по 2012 год. В июле 2014-го Подольский районный суд Киева приговорил аккордеониста Игоря Завадского к 13 годам тюрьмы, но Завадский вышел на свободу уже летом 2016-го. Апелляционный суд Киева отменил озвученный ранее приговор, так как в деле против артиста якобы обнаружили серьезные нарушения в первой инстанции.
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За годы карьеры музыкант и педагог Игорь Завадский стал победителем по меньшей мере нескольких международных конкурсов и первым украинским аккордеонистом в Книге рекордов Украины, куда был внесен как единственный обладатель трех “Золотых лир” (главных призов международных конкурсов аккордеонистов). После освобождения из тюрьмы Завадский попробовал себя в роли радиоведущего и вел авторскую программу “Аккорды с Игорем Завадским по четвергам”.