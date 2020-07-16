Скандальный украинский артист признался, что болен СПИДом

Заслуженный артист Украины, аккордеонист Игорь Завадский, которого ранее обвиняли в растлении малолетних, признался, что врачи диагностировали у него 4-ю стадию СПИДа.

Об этом Завадский написал на личной странице в Фейсбук, попросив подписчиков о финансовой поддержке. К своему посту аккордеонист добавил фото из клиники, куда угодил с подозрением на коронавирус. Проведя все необходимые обследования, врачи озвучили диагноз посерьезнее.

Игорь ЗавадскийФото: facebook.com/igor.zavadsky.5

“Ковида нет, тест отрицательный […] Пришел другой тест – у меня еще и 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7-8 лет назад”, – написал он.

Артист предположил, что СПИДом его могли заразить в тюрьме, где с 2014 года он начал отбывать свой 13-летний срок, назначенный судом в июле того же года за развращение несовершеннолетних: “Я был в тюрьме. При поступлении брали тест на ВИЧ, дважды у каждого. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ в СИЗО”.

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Врачи начали лечение Завадского. “Семь капельниц в день с сильнейшим антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается”, – продолжил он. При этом музыкант уточнил, что этой весной похудел на 10 кг.