100-летнее авто разбило вдребезги новый BMW и осталось почти невредимым, фото

В Нью Кинстаун (США) произошло ДТП между олдкаром Ford Model A и современным кроссовером BMW.
Об этом сообщает New Kingstown Fire Co.
Происшествие произошло на дороге Триндл в американском штате Пенсильвания.
В результате аварии BMW оказался разбитым в кювете, а Ford Model A остался на дороге почти невредимым. У старинного авто погнулись рама и некоторые кузовные элементы.
В то же время BMW, скорее всего, получит статус “восстановлению не подлежит” и направится на страховой аукцион, откуда украинцы привозят себе автомобили.
Отметим, что структура кузова современного автомобиля создана с учетом “зон смятия”, которые принимают на себя энергию ДТП, защищая жизнь пассажиров.