100-летнее авто разбило вдребезги новый BMW и осталось почти невредимым, фото

В Нью Кинстаун (США) произошло ДТП между олдкаром Ford Model A и современным кроссовером BMW.

Об этом сообщает New Kingstown Fire Co.

Происшествие произошло на дороге Триндл в американском штате Пенсильвания.

В результате аварии BMW оказался разбитым в кювете, а Ford Model A остался на дороге почти невредимым. У старинного авто погнулись рама и некоторые кузовные элементы.

В то же время BMW, скорее всего, получит статус “восстановлению не подлежит” и направится на страховой аукцион, откуда украинцы привозят себе автомобили.

Отметим, что структура кузова современного автомобиля создана с учетом “зон смятия”, которые принимают на себя энергию ДТП, защищая жизнь пассажиров.