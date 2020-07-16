“Сопротивляться во всех сферах”: военный атташе США рассказал, как заставить Путина уйти из Донбасса и Крыма

Атташе посольства США по вопросам армии и обороны Томас Воффорд не думает, что есть риски усиления агрессии РФ в отношении Украины.

Такое мнение он высказал в интервью “Цензор.НЕТ”.

“Я не думаю, что риски растут. Я не думаю, что это в интересах Путина – еще больше увеличивать накал агрессии. Мне кажется, что он считает, что делает достаточно для того, чтобы достичь своих целей. Если агрессия усилится – реакция мирового сообщества и количество санкций значительно возрастет. Однако я уверен, что у Украины есть возможность противостоять этой агрессии, если работать на всех направлениях, и в военной сфере, и в дипломатии, и в экономике. Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся получить то, чего он хочет. И цена этого для России слишком велика.

Путин как президент России является одним из факторов агрессии. И я говорю об агрессии России против Украины в целом, не только военной агрессии на востоке, а также и о ресурсной, политической, дипломатической и экономической агрессии. Мне кажется, что свободная, развивающаяся, демократическая Украина – огромная угроза для путинского режима в России. Российские военные силы продолжают оккупировать Крым и Донбасс, продолжают снабжать и поддерживать террористов на Донбассе, и это – ключевая угроза для Украины, но опять же, дело не только в военной агрессии, но и в медиа, дезинформации, влиянии со стороны энергетики и экономики, не только на Украину, но и на страны Европы и Америки, решения, которые влияют в том числе и на весь мир. И именно поэтому, чтобы противостоять этому, нам надо и дальше держаться вместе”, – рассказал Томас Воффорд.

По его мнению, лишь дипломатическими методами заставить РФ уйти из Донбасса и Крыма не выйдет.

“Я бы сказал, что чисто дипломатическими методами это сделать не получится. Россия ведет гибридную войну против Украины. Это медиа, экономика, энергетика, дезинформация через СМИ, политика, дипломатия. И Украине необходимо сопротивляться во всех этих сферах. Политика и дипломатия являются ключевыми сферами, в которых Украине необходимо бороться с Россией. Украинские политики и дипломаты в НАТО, ООН, Европарламенте и в Вене ведут сложнейшую борьбу, и доказывают, что информация, которую преподносит Россия не является правдивой. Но сопротивление должно оказываться во всех сферах”, – добавил Томас Воффорд.