Тайна за семью печатями: НВФ “ЛНР” скромно умолчали о результатах “переписи” населения

На временно неподконтрольной территории Луганщины оккупанты с 1 по 14 октября 2019 года провели так называемую “перепись” населения. Однако, ее результаты до сих пор остаются загадкой.
НВФ “ЛНР” обещали сделать результаты “переписи” достоянием общественности 31 апреля 2020 года. Но потом сроки были перенесены на месяц – до 31 мая. А позже еще сдвинулись – до 15 июля. Все сроки вышли, а оккупанты продолжают хранить гробовое молчание.
В телеграмм-канале “Донбасский кейс” выдвигают несколько причин того, почему НВФ решили “похоронить” результаты данной “переписи”:
- “Результаты крайне невыгодны власти в политическом смысле. В опросники были включены провокационные вопросы о войне, будущем ЛНР и так далее. Можно предположить, что цифры достанут, как туз из рукава, когда нужно будет «подвинуть» руководство. Например, ускорить отход Пасечника в историю.
- Не исключено, что получить что-то удобоваримое из собранной информации так и не удалось. Чему удивляться, если в ЛНР научные труды по истории пишет фальшивый ученый. Может статься, что и социологи учились с ним на одном факультете и просто не знают, как свести данные.
- Причиной могло стать и отсутствие финансирования на завершение переписи. «Денег нет» – основополагающая многих кризисных процессов в ЛНР. При этом есть информация о том, что некоторые данные таки попали в распоряжение некоторых министерств. Не потому ли сокращают места в ВУЗах, что учиться в них некому?
- Главная версия: перепись показала настолько удручающие результаты, что данные широкой общественности не покажут. Катастрофическое сокращение населения, отток молодых, способных платить налоги в казну, массовая миграция в поисках работы и лучшей жизни”, – сообщил источник.