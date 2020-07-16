Тайна за семью печатями: НВФ “ЛНР” скромно умолчали о результатах “переписи” населения

На временно неподконтрольной территории Луганщины оккупанты с 1 по 14 октября 2019 года провели так называемую “перепись” населения. Однако, ее результаты до сих пор остаются загадкой.

НВФ “ЛНР” обещали сделать результаты “переписи” достоянием общественности 31 апреля 2020 года. Но потом сроки были перенесены на месяц – до 31 мая. А позже еще сдвинулись – до 15 июля. Все сроки вышли, а оккупанты продолжают хранить гробовое молчание.

В телеграмм-канале “Донбасский кейс” выдвигают несколько причин того, почему НВФ решили “похоронить” результаты данной “переписи”: