В Лисичанске произошло ДТП с участием велосипедиста

Сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло вблизи завода железобетонных изделий на улице Генерала Потапенко, поступило на линию 102 сегодня, около восьми часов утра.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, велосипедист двигаясь попутно с автомобилем ВАЗ 2105 не подал жеста рукой и не убедившись, что маневр будет безопасным, начал поворачивать налево, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавшего велосипедиста госпитализировали в городскую больницу. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, до приезда которой осуществляли охрану места происшествия.

ДТП с велосипедистами, которые по сравнению с водителями автомобилей менее защищены, всегда имеют тяжелые последствия. За первое полугодие в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном случилось 6 аварий с участием водителей двухколесных транспортных средств, в которых погиб один человек и пострадали 5 человек