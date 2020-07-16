Максим Бужанский попал в базу “Миротворца”

Скандальный нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский попал в базу сайта “Миротворец” из-за языкового закона.

Об этом говорится на сайте.

“Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни“, – указали в “Миротворце”.

Ранее, Максим Бужанский зарегистрировал законопроект № 2362, который якобы имеет целью отменить “дискриминацию” русского языка в образовательном процессе. Он предусматривает отмену перехода учеников 5−11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения. В случае принятия законопроекта обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке будет отменено. Соответственно, годовой объем учебного времени для получения базового среднего образования на государственном языке составит 20% (40% в 9 классе), профильного среднего образования — 60%.

Ряд нардепов из президентской фракции отказались поддерживать законопроект, так как он вносит раскол в общество, а люди вышли на акции протеста.

Рассмотрение законопроекта планировали 16 июля, но приняли решение перенести на пятницу, 17 июля.

Ранее “источник” сообщал, что известные украинские деятели искусства, журналисты и активисты написали открытое обращение с требованием остановить “наступление” на украинский язык и информационное пространство.