Зеленский считает, что не нужно спешить продолжать карантин более, чем на месяц

Не нужно спешить продолжать карантин более, чем на месяц, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под его председательством.

Об этом сообщает Офис Президента Украины

«Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем в месяц, но не более », – сказал Глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную», где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.