Главный арбитр Юрий Иванов избит после матча – такого не было давно

После игры Агробизнес-Минай неизвестные избили главного арбитра матча Юрия Иванова.
Об этом сообщает “Бомбардир” в Telegram.
Мужчину избили на стадионе, в судейской комнате.
Сейчас арбитр обратился в полицию и документально зафиксировал побои.
“Минай победил 2:0. В течение игры арбитр дал 8 желтых карточек игрокам агробизнеса и пенальти в ворота хозяев. За судей юридически у нас отвечает итальянец Лучано Луче, а фактически Вадим Костюченко”, – говорится в сообщении.
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Напомним, под Винницей мужчина во время ссоры на почве ревности убил своего собутыльника.