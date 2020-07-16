Главный арбитр Юрий Иванов избит после матча – такого не было давно

После игры Агробизнес-Минай неизвестные избили главного арбитра матча Юрия Иванова.

Об этом сообщает “Бомбардир” в Telegram.

Мужчину избили на стадионе, в судейской комнате.

Сейчас арбитр обратился в полицию и документально зафиксировал побои.

“Минай победил 2:0. В течение игры арбитр дал 8 желтых карточек игрокам агробизнеса и пенальти в ворота хозяев. За судей юридически у нас отвечает итальянец Лучано Луче, а фактически Вадим Костюченко”, – говорится в сообщении.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 7 июля, в Бородянке Киевской области, умер молодой парень Николай Овдиенко, его профессиональные боксеры зверски избили.

Напомним, под Винницей мужчина во время ссоры на почве ревности убил своего собутыльника.