Бывшая сотрудница ресторана рассказала о чаевых от Кайли Дженнер, и такой цифры люди точно не ждали

Бывшая официантка Джулия Кэроланн, которая работала в одном из дорогих ресторанов Нью-Йорка, обвинила модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в маленьких чаевых. Самая молодая миллиардерша в мире оставила девушке на чай всего 20 долларов после того, как поужинала на 500 долларов.

Разоблачением звезд экс-сотрудница ресторана занимается в TikTok. Она рассказывает о поведении селебрити в заведениях и ставит им оценки. Самая нелестная досталась 22-летней Кайли. Она дала сестре Кардашьян 2 балла из 10.

Кайли ДженнерФото: instagram.com/kyliejenner

“Она вела себя нормально, но она оставила на чай 20 долларов с чека в 500 долларов. Делайте с этой информацией что хотите”, – поделилась Джулия.

А ведь Кайли – самая молодая миллиардерша в мире. Правда, у Forbes возникли сомнения. Эксперты издания усомнились в размерах доходов бизнесвумен и пересчитали ее состояние. В ходе изучения финансовых данных выяснилось, что Кайли подделывала налоговые декларации, а ее косметический бренд приносит меньше денег, чем утверждалось ранее.

Высказывания Кэроланн вызвали широкие обсуждения. Пользователи соцсети сочли чаевые в 20 долларов, оставленные после чека в 500 долларов, очень маленькими.

“Лол, эта официантка обслуживала Кайли Дженнер и сказала, что она оставила 20 долларов чаевыми со счета в 500 долларов. Представьте, быть самой молодой миллиардершей в мире и оставлять на чай лишь 4% со счета”, “Каким образом выходит, что я оставляю на чай больше, чем Кайли, и я нищая?”, – пишут комментаторы.

Фото: скриншот видео