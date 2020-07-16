Зиндзи Мандела умерла – и тест показал, что она болела коронавирусом

В Южной Африке скончалась Зиндзи Мандела – дочь южноафриканских лидеров по борьбе с апартеидом Нельсона и Винни Манделы. В день своей смерти она получила положительный результат на коронавирус.

Как пишет Daily Mail, сын погибшей сообщил, что его мать была больна, но заболевание могло и не быть причиной ее смерти в возрасте 59 лет.

Издание пишет, что Зиндзи может стать самой известной в мире жертвой коронавируса, который только в Южной Африке убил более 4400 человек.

“Моя мама действительно дала положительный результат на Covid-19 в день ее кончины”, – подтвердил сын информацию СМИ.

По его словам, в стране должны более внимательно реагировать на подобные случаи.

Зиндзи Мандела скончалась в больнице утром в понедельник, 12 июля, в Йоханнесбурге.

Напомним, что в Британии 58-летняя женщина лишилась всех конечностей после того, как переболела коронавирусом.