Юрий Ботнарь загадочно пропал: что случилось с замом мэра Черкасс

В Черкассах начали поиски заместителя городского головы Юрия Ботнаря.

Об этом 16 июля в Facebook написал мэр города Анатолий Бондаренко.

По его информации, утром 16 июля Ботнарь не появился на своем рабочем месте. При этом супруга и отец пропавшего заявили, что накануне вечером чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу в районе городского совета и пропал.

“После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится. Соответствующее заявление уже сделано в правоохранительные органы”, – написал он.

Также градоначальник обратился ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении чиновника.

Напомним, что Бондаренко, у которого произошел публичный конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает, что главу государства подставило непрофессиональное окружение.