Ольга Пищанская назначена главой АМКУ

Верховная Рада во время заседания 16 июля проголосовала за назначение Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета.

Кандидатуру нового главы АМКУ поддержали 255 народных избранников, сообщает Twitter Верховной Рады Украины.

Пищанская с 1997 до 1999 года была инженером-оператором персонального компьютера в ООО “Техпроцесс”. Затем до 2004 года работала инженером в проектно-конструкторском бюро, а впоследствии стала инженером первой категории на Криворожском государственном горно-металлургическом комбинате “Криворожсталь”.

С января по апрель 2016 года новая глава АМКУ занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов в “Метинвест Холдинге”, а с декабря 2016 года до августа 2019 года занимала должность директора предприятия “Закупочные решения”.

Со 2 сентября 2019 года указом президента Пищанскую назначили на должность первого заместителя председателя АМКУ.

Ранее “источник” сообщал, что 3 июля Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.