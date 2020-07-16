Олег Уруский назначен вице-премьером: кто он и чем будет заниматься

Верховная Рада Украины на своем заседании 16 июля назначила Олега Уруского на должность вицепремьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады Украины в Twitter.

Свои голоса за такое решение отдали 250 нардепов, против выступили 18 народных избранников, еще 51 нардеп воздержался, а 53 не голосовали.

Олег Уруский – бывший глава Государственного космического агентства. Во время своего выступления в Раде он назвал рассмотрение своего назначения на должность возвращением тех долгов, которые промышленность Украины получила в результате принятия определенных управленческих решений, сделанных много лет назад.

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